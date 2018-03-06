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В Киселевске будут судить серийного налетчика на женщин

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего ранее неоднократно судимого жителя Киселевска, обвиняемого в грабеже.

Осенью 2017 года в течение 2 дней в дежурные части разных киселевской полиции обратились четыре женщины, ставшие жертвами налетчика. Поздно вечером на них сзади нападал незнакомец. Он похищал у женщин сумки с документами, деньгами, продуктами питания, мобильными телефонами. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 10 000 рублей.

Для задержания грабителя полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате чего вышли на 28-летнего рецидивиста. Задержанный полностью признал вину. Часть похищенного имущества сотрудники полиции изъяли в ходе следственных действий и вернули пострадавшим. Подозреваемый на время следствия был заключен под стражу.

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
06/03/2018
Происшествия
Киселевск
Новости Кузбасса

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