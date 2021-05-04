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В Киселевске частично обрушилась стена жилого дома

2 мая около 19 часов 30 минут поступило сообщение о том, в Киселевске произошло частичное обрушение стены многоэтажного жилого дома.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка. 

Предварительно установлено, что в вечернее время жильцы, услышав шум, обнаружили, что обрушилась внешняя стена дома, при этом в квартире изнутри повреждений нет.

В ходе осмотра установлено, что размер обрушения – шириной около 4 метров и высотой около 2,5 метра. Пострадавших нет.

В доме проживают 27 человек, семьи из двух квартир со стороны обрушения переселены, остальным жильцам подыскиваются варианты жилья.

Следствию предстоит установить, находится ли дом в статусе ветхого жилья.

Общество
Происшествия
Топ
Киселевск
kuzbassnews.ru
04/05/2021
Общество
Происшествия
Топ
Киселевск

Новости Кузбасса

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