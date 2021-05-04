В Киселевске частично обрушилась стена жилого дома

2 мая около 19 часов 30 минут поступило сообщение о том, в Киселевске произошло частичное обрушение стены многоэтажного жилого дома.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено, что в вечернее время жильцы, услышав шум, обнаружили, что обрушилась внешняя стена дома, при этом в квартире изнутри повреждений нет.
В ходе осмотра установлено, что размер обрушения – шириной около 4 метров и высотой около 2,5 метра. Пострадавших нет.
В доме проживают 27 человек, семьи из двух квартир со стороны обрушения переселены, остальным жильцам подыскиваются варианты жилья.
Следствию предстоит установить, находится ли дом в статусе ветхого жилья.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Кстати, в Новокузнецке в связи с нормализацией уровня воды заканчивают работу спасательный пост на...
|
Участок Октябрьского проспекта в Кемерове будет перекрыт на несколько дней из-за технических работ...
|
Накануне ВашГород.ру сообщал о подтоплении Вертолетной площадки, парка отдыха "Водный" и...
|
Сегодня утром в соцсетях были опубликованы фотографии, сделанные на проспекте Молодёжном, на...