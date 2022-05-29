В Киселевске чиновник предстанет перед судом за взятку

И.о. прокурора области Игорь Донгаузер утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по факту мошенничества и получения взятки начальником Управления городского развития.

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы начальник Управления городского развития в городе Киселевске, являясь участником преступной группы, путем мошеннических действий совершил хищение бюджетных средств, выделенных, в том числе, на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» и предназначенных для приобретения жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, переселяемых из аварийного жилья.

Обвиняемый, действуя в сговоре с иными лицами, организовывал проведение электронных аукционов, по итогам которых заключались контракты на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений по завышенным ценам, в результате чего муниципальному образованию причинен ущерб более сорока миллионов рублей.

Кроме того, за передачу сведений о планируемых закупках обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде автомобиля.

Дело будет направлено в Киселевский городской суд.

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