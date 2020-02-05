В Киселевске девушке, машина которой сломалась вблизи жд переезда, помогли полицейские

Мужчина до смерти забил жену за потерянную заначку на Кузбассе В октябре 2019 года кузбассовец не нашел припрятанной у себя дома заначки в 200 тысяч рублей и...

Обновлена структура администрации правительства Кузбасса Из структуры администрации правительства Кузбасса исчезла должность заместителя губернатора по...

Сергей Цивилёв посетил кузбасские колонии По мнению губернатора, спорт помогает вырабатывать силу воли и закаляет характер. Кроме того, глава...