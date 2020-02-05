В Киселевске девушке, машина которой сломалась вблизи жд переезда, помогли полицейские

5 февраля около 08:00, направляясь на маршрут патрулирования, сотрудники ДПС Киселевска заметили вблизи железнодорожного переезда стоящий с включенной аварийной сигнализацией автомобиль «Тойота Витц».
Машина блокировала движение в одном из направлений на двухполосной дороге. За рулем находилась девушка. Полицейские выяснили, что во время движения машина заглохла, самостоятельно определить и устранить неполадку автоледи не смогла.
Стражи порядка на жесткой сцепке доставили «Тойоту» к месту ремонта.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области
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