25-летняя жительница Киселевска и ее 37-летний сожитель обвиняются в кражах из супермаркета.
Все четыре кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Парочка ходила в супермаркет, откуда всегда возвращалась с сыром, колбасой, шоколадом, кофе и красной икрой: сначала женщина наполняла корзину товаром, после чего передавала ее своему супругу. Далее все содержимое мудчина перекладывал в карманы одежды и за пазуху. Таким образом они похитили более 30 банок красной икры, а также другой товар на сумму около 14 000 рублей. Похищенное они продавали, а вырученные деньги тратили.
Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.
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Комментарии
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