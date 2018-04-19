Комментарии

25-летняя жительница Киселевска и ее 37-летний сожитель обвиняются в кражах из супермаркета.

Все четыре кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Парочка ходила в супермаркет, откуда всегда возвращалась с сыром, колбасой, шоколадом, кофе и красной икрой: сначала женщина наполняла корзину товаром, после чего передавала ее своему супругу. Далее все содержимое мудчина перекладывал в карманы одежды и за пазуху. Таким образом они похитили более 30 банок красной икры, а также другой товар на сумму около 14 000 рублей. Похищенное они продавали, а вырученные деньги тратили.

Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.