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В Киселевске муж и жена похититили 30 банок красной икры

25-летняя жительница Киселевска и ее 37-летний сожитель обвиняются в кражах из супермаркета.

Все четыре кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Парочка ходила в супермаркет, откуда всегда возвращалась с сыром, колбасой, шоколадом, кофе и красной икрой: сначала женщина наполняла корзину товаром, после чего передавала ее своему супругу. Далее все содержимое мудчина перекладывал в карманы одежды и за пазуху. Таким образом они похитили более 30 банок красной икры, а также другой товар на сумму около 14 000 рублей. Похищенное они продавали, а вырученные деньги тратили.

Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
19/04/2018
Общество
Топ

Комментарии

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19/04/2018
Новости Кузбасса

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