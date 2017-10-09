В Киселевске мужчина украл холодильник у родной матери

34-летний житель Киселевска обвиняется в краже холодильника у 60-летней матери.

Женщина обратилась в полицию, так как неизвестный похитил у нее холодильник в упаковке. Сумма причиненного ущерба составила 24 000 рублей. Женщина пояснила, что технику купила несколькими днями ранее и до установки хранила на общей кухне общежития.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался сын потерпевшей, проживающий отдельно. Полицейские выяснили, что злоумышленнику было известно о крупной покупке, которую совершила мать. Накануне он по газетным объявлениям нашел желающего приобрести бытовую технику, договорился с ним о цене – 3 400 рублей - и указал адрес. После погрузки агрегата и получения денег обвиняемый приобрел спиртное.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Киселевский городской суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве наказания до 6 лет лишения свободы.