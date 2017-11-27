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В Киселевске мужчина устроил стрельбу в подъезде жилого дома

В дежурную часть отдела полиции «Афонино» (Киселевск) позвонил 37-летний мужчина - в подъезде дома, сосед стрелял из ружья и повредил его дверь.

Прибывшие полицейские задержали вооруженного пьяного 58-летнего мужчину и изъяли у него охотничье ружье. Оказалось, что злоумышленник хранил оружие незаконно: 7 лет назад он нашел его на берегу пруда и с тех пор прятал в своей квартире. Накануне в ходе застолья он решил продемонстрировать ружье другу, вышел в подъезд и выстрелил в соседскую дверь.

За незаконное хранение оружия стрелку грозит административный штраф в размере до 5 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, а также конфискация оружия и патронов к нему. А за хулиганство - до 5 лет лишения свободы.

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kuzbassnews.ru
27/11/2017
Происшествия
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Киселевск
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