В Киселевске мужчина устроил стрельбу в подъезде жилого дома

В дежурную часть отдела полиции «Афонино» (Киселевск) позвонил 37-летний мужчина - в подъезде дома, сосед стрелял из ружья и повредил его дверь.

Прибывшие полицейские задержали вооруженного пьяного 58-летнего мужчину и изъяли у него охотничье ружье. Оказалось, что злоумышленник хранил оружие незаконно: 7 лет назад он нашел его на берегу пруда и с тех пор прятал в своей квартире. Накануне в ходе застолья он решил продемонстрировать ружье другу, вышел в подъезд и выстрелил в соседскую дверь.

За незаконное хранение оружия стрелку грозит административный штраф в размере до 5 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, а также конфискация оружия и патронов к нему. А за хулиганство - до 5 лет лишения свободы.