В Киселевске мужчина уволился с работы, чтобы не платить алименты

Чтобы скрыться от бывшей жены и судебных приставов, житель Киселевска уволился с работы.

Мужчина задолжал своему ребенку по алиментам более 600 тысяч рублей.

По решению суда после развода с супругой 43-летний мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка в размере 25% всех видов дохода. Но, чтобы этого не делать, он сменил место жительства, уволился и стал скрываться от сотрудников отдела судебных приставов. Однако судебному приставу удалось разыскать должника.

Теперь мужчина заплатит административный штраф по статье "Нарушение законодательства об исполнительном производстве". Кроме тогоза неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка он приговорен к 80 часам обязательных работ.