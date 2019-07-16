В Киселевске мужчина запер жену, угрожая ножом

Суд признал 41-летнего жителя Киселевска виновным в незаконном лишении человека свободы. Следствием и судом установлено, что в апреле текущего года между осужденным и его супругой произошел конфликт из-за того, что мужчина распивал спиртное. Женщина была беременна, чтобы конфликт не развивать решила на время уйти из дома. Однако пьяный молодчик, видя намерения супруги, закрыл входные двери изнутри на замок. После чего он взял нож и стал ей угрожать. Родственники потерпевшей, которым она позвонила, сообщили в полицию. В течение нескольких часов сотрудники полиции пытались уговорить мужчину отпустить супругу. Вопреки требованию он подводил ее к окну, приставив нож к шее. Когда всё-таки мужчина открыл дверь, его задержали. Со следствием он сотрудничал, вину признал полностью. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно.