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В Киселевске перезахоронен красноармеец Василий Маликов

В Киселевске с воинскими почестями перезахоронен красноармеец Василий Георгиевич Маликов.

На церемонии присутствовали родственники погибшего солдата – двоюродная сестра бойца Надежда Федоровна Воропанова и племянницы.

Василий Георгиевич Маликов — уроженец деревни Черепаново Киселевского района (сейчас — территория Киселевского городского округа). Он был призван на воинскую службу Прокопьевским городским военным комиссариатом в 1939 году. Попал в 112 механизированный полк.

Последнее письмо от Василия Георгиевича родные получили 30 декабря 1941 года. Он писал из 411 подвижного госпиталя, где находился на лечении после ранения. С 20 января 1942 года Василий Маликов продолжил службу в 336 стрелковой дивизии. В феврале 1942 года он пропал без вести.

11 мая 2019 года в ходе поисковых работ на территории Калужской области поисковым отрядом «Россия» и «Военно-поисковым отрядом им. А.Т. Карпова» были обнаружены останки трех советских солдат, в том числе Василия Георгиевича Маликова. Его личность удалось установить благодаря медальону.

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
16/07/2019
Общество
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