В Киселевске после модернизации уличного освещения будут экономить на электричестве

В рамках подготовки к областному Дню шахтера в Киселевске на светодиодные энергосберегающие заменили все 4 362 уличных светильника.

Это позволило качественно улучшить освещение города в вечернее и ночное время и значительно снизило электропотребление. Если в июне 2020 года городские фонари «сожгли» 234 851 кВт на 1,2 млн рублей, то за этот же период в 2021 году было израсходовано всего 69 095 кВт на 352 тыс. рублей.

Демонтаж старых опор и установку современных светильников подрядчик произвел за свой счет, город за эти работы будет расплачиваться частями в течение шести лет. На этот срок заключен энергосервисный контракт, в рамках которого сэкономленные на потреблении электричества деньги пойдут на оплату проведенной модернизации.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса