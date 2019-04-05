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В Киселевске пожилая пара погибла вместе с четырьмя внуками

Утром 5 апреля в одном из жилых домов Киселёвска были обнаружены тела 6 человек, в  том числе четырех детей в возрасте от 3 до 13 лет.

По предварительной информации, накануне местные жители оставили переночевать в частном доме у пожилых родителей четверых детей, так как в своем доме им надо было почистить печь. Когда они утром пришли за детьми, обнаружили всех, кто был в доме без признаков жизни. Родственники вызвали «скорую помощь». Прибывшие медицинские работники констатировали смерть шести человек.

В доме имелось печное отопление. По предварительной информации, две недели назад  хозяин дома  прочищал дымоход. Семья на учетах не состояла.

Происшествия
Топ
Киселевск
kuzbassnews.ru
05/04/2019
Происшествия
Топ
Киселевск
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