В Киселевске пожилая пара погибла вместе с четырьмя внуками

Утром 5 апреля в одном из жилых домов Киселёвска были обнаружены тела 6 человек, в том числе четырех детей в возрасте от 3 до 13 лет.

По предварительной информации, накануне местные жители оставили переночевать в частном доме у пожилых родителей четверых детей, так как в своем доме им надо было почистить печь. Когда они утром пришли за детьми, обнаружили всех, кто был в доме без признаков жизни. Родственники вызвали «скорую помощь». Прибывшие медицинские работники констатировали смерть шести человек.

В доме имелось печное отопление. По предварительной информации, две недели назад хозяин дома прочищал дымоход. Семья на учетах не состояла.