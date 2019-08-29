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В Киселевске при столкновении двух поездов погибли люди

29 августа около 12 часов 30 минут в Киселевске ,на однопутном железнодорожном пути необщего пользования, маневровый тепловоз серии ТЭМ 2 с 18-тью порожними вагонами столкнулся с железнодорожным составом из 17-ти порожних вагонов, стоящими на путях.

В результате 37-летний машинист и 32-летний помощник машиниста получили травмы, не совместимые с жизнью, 30-летнего составителя поездов госпитализировали.

В настоящее время на месте работает следственная группа. Расследование уголовного дела продолжается.


Фото: пресс-служба Западно-сибирской транспортной прокуратуры

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kuzbassnews.ru
29/08/2019
Происшествия
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Киселевск
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