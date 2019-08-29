В Киселевске при столкновении двух поездов погибли люди

ФАС выявила рост цен на бензин в Кузбассе Эксперты определили, как сильно подорожал бензин в Кемеровской области, и пришли к выводу, что...

Студенты кузбасского вуза пожаловались Путину на своего ректора Студенты опубликовали петицию в адрес президента России Владимира Путина и губернатора Кемеровской...

На пересечении двух кемеровских проспектов заработал новый светофор 27 августа в Кемерове на пересечении двух проспектов заработал новый светофор. Однако прежде, чем...