В Киселевске произошло ДТП с участием автомобиля медицинской организации и грузовиком

23 января около 13:50 на улице Шоссейная в Киселевске. Здесь столкнулись автомобиль УАЗ одной из медицинских организаций и грузовик «Скания».
Предварительно установлено, что водитель автомобиля УАЗ совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с самосвалом. В результате полученных травм 60-летняя женщина, пассажир УАЗа, скончалась.
Фото из открытых источников
24/01/2020
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