В Киселевске произошло ДТП с участием автомобиля медицинской организации и грузовиком

Замерзшего в тайге жителя Хакасии спасли и вывезли на вертолете Замерзшего в кузбасской тайге жителя Хакасии эвакуировали домой на вертолете. Ему в глубоком лесу...

Жители кузбасского города опасаются новых выбросов метана Документ утвердил глава города Константин Тихонов. Согласно плану, окраина 10-го участка — одна из...

Новокузнецкие предприятия оштрафовали за загрязнение воздуха Новокузнецкая природоохранная прокуратура проверила более 20 предприятий города на загрязнение...