В Киселевске прошла встреча «Радуга национальных культур»

Ученики 1 и 3 классов школы №3 пообщались с представителями Грузии, которые живут в Киселевске. На встрече в детской библиотеке ребята узнали о национальной одежде и самых вкусных блюдах, традициях, фольклоре.

«В этом году Кузбасс празднует свое 300-летие. Наш регион исторически формировался как многонациональный, поэтому очень важны мероприятия, способствующие объединению и сплочению народов», — отметила ведущий библиотекарь детской библиотеки-филиала № 8 Елена Кузнецова.

Встреча проходила в формате «путешествия» по радуге, каждый цвет которой обозначал определенный аспект знакомства с культурой народа. Представители Грузии презентовали свой народный костюм, рассказывали про традиционные обычаи. Так, ребята узнали про Ртвели — старинный грузинский праздник в честь дня сбора винограда. Он длится несколько дней, и каждый вечер завершается застольями с исполнением народных песен и танцев.

Также грузины с удовольствием делились секретами и рецептами приготовления блюд народной кухни: хинкали, хачапури, цыплёнка табака, соусов сациви и ткемали, сладостей пеламуши и чурчхелы. Школьники узнали и о самобытных культурных традициях Грузии, особое внимание уделили жизненному укладу и семейным ценностям. В завершении встречи дети прочитали стихотворение на грузинском языке.

На тематической книжной выставке ребята смогли ознакомиться с литературой о разных странах и народах, обычаях и традициях.