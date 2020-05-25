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В Киселевске росгвардеец рассказал про фронтовой путь своего деда

    В Киселевске в рамках всероссийской акции «Автографы Победы»  сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии майор Сергей Дериглазов вспомнил про фронтовые годы своего героического родственника.

    «Мой дед Емельян Лаврентьевич Дериглазов родился в 1906 году в Краснодарском крае. Проживал в Новосибирской области в селе Волчанка. Был мобилизован 8 июля 1941 года и зачислен в 81-й стрелковый полк на должность стрелка. В ходе боев в ноябре 41-го получил контузию и попал в плен. Дедушке удалось бежать весной 1945 года. В марте 45-го  Емельян Лаврентьевич назначен стрелком в 145-й гвардейский стрелковый полк. Принимал участие в боях по освобождению Будапешта. В июле 1945 года дедушка был представлен к медали «За Отвагу». В ноябре победного года вернулся в Сибирь».

    Росгвардеец признался, что ему было всего девять лет, когда умер дедушка. Офицер Росгвардии запомнил, как уважительно относились к фронтовику его близкие. Внук надеется, что память о родственнике ему удастся сохранить для потомков.

Общество
Киселевск
kuzbassnews.ru
25/05/2020
Общество
Киселевск
Новости Кузбасса

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