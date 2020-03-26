В Киселевске росгвардейцы задержали горожанина, который топором повредил входную дверь в квартиру пенсионерки
Рано утром в Киселевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от жительницы многоэтажного дома, что на лестничной клетке мужчина в неадекватном состоянии пытается проломить топором входную дверь в соседнюю квартиру.
Прибывшие на адрес стражи правопорядка задержали не судимого 34‑летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. Росгвардейцы выяснили, что мужчина после употребления спиртного поднялся к 59-летней соседке сверху и стал наносить удары топором по ее входной двери, выкрикивая в адрес пенсионерки угрозы. По предварительной информации, женщина якобы затопила квартиру задержанного, что стало причиной его поступка.
Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали дебошира прибывшим правоохранителям.
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