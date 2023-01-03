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В Киселевске сотрудники полиции нашли пропавшего ребенка

2 января около 01:00 в дежурную часть отдела полиции «Заводской» ОМВД России по г. Киселевску за помощью обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что днем ее 9-летний сын ушел из дома в магазин и не вернулся. Сотрудники полиции незамедлительно организовали мероприятия по поиску мальчика. В них принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска, представитель территориального подразделения Следственного комитета. Ориентировка на ребенка была передана нарядам полиции и Росгвардии, задействованным в системе единой дислокации. К поискам присоединились волонтеры поискового отряда. В результате розыскных мероприятий при поквартирном обходе сотрудники полиции обнаружили несовершеннолетнего дома у знакомой его матери. Женщина пояснила, что мальчик пришел к ней поздно вечером, однако она не смогла сообщить соседке о местонахождении ее сына, поскольку та праздновала встречу нового года и не отвечала на звонки. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении матери ребенка к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области выражают признательность гражданам за помощь в поисках ребенка.  Фото из откпытых источников

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kuzbassnews.ru
03/01/2023
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