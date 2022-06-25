В Киселевске турагент, обманувшая клиентов, осуждена на 4 года лишения свободы

Приговором Киселевского городского суда Кемеровской области 36-летняя предпринимательница признана виновной в совершении мошенничества в значительном и крупном размерах.

Судом установлено, что подсудимая, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере оказания туристических услуг, в период с июля 2019 года по январь 2020 года заключала с гражданами договоры о реализации туристского продукта, принимала денежные средства от них в качестве оплаты предстоящего отдыха. При этом намерений исполнять свои обязательства по указанным договорам женщина не имела, тем самым вводила обратившихся к ней людей в заблуждение и присваивала полученные от них денежные средства. Причиненный от преступных действий подсудимой ущерб составил более 6,6 млн рублей.

В судебном заседании женщина вину признала полностью, частично возместила причиненный ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения до достижения несовершеннолетним ребенком 14 лет.

Кроме того, суд удовлетворил 41 гражданский иск, заявленный потерпевшими, на общую сумму более 5 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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