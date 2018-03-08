В Киселевске в тройном ДТП погиб фельдшер "Скорой помощи"

7 марта в Киселевске произошла авария с участием машины "Скорой помощи", легкового автомобиля и грузовика КамАЗ.
А результате столкновения фельдшер, находившийся в "Скорой помощи" получил серьезные ранения и скончался в больнице.
Все обстоятельства ДТП выясняются специалистами ГИБДД.
08/03/2018
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