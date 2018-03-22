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В Тяжине прошел татарский национальный праздник «Навруз»

В клубе парка культуры и отдыха учащиеся Тяжинской средней школы № 1 играли в татарские народные игры, знакомились с национальными традициями. Также ребята разучили танцевальные движения в игре «Зеленый платочек».
Школьники активно выбирали хозяйку праздника – самую трудолюбивую и жизнерадостную девушку. Также ребята приняли участие в спортивных состязаниях – стреляли из лука, перетягивали канат, прыгали в мешке. Затем все дружно помогали Наврузбике-Весне победить Зиму.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/03/2018
Культура
Тяжин
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Новости Кузбасса

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