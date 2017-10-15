Новости Кузбасса

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В котельной п. Зеленогорского приступили к замене четвёртого котла

В котельной поселка Зеленогорский Крапивинского района четвёртый котел работал более 30 лет. После принятия решения о его замене, был приобретен котел КВТС – 10 (производительность тепла 10 Гкал в час).

Поставкой и заменой котла занимается организация «Бийский котельный завод». Рабочие доставили всю трубную часть в разборе и разгрузили при помощи подъемного крана. Немаловажно, что у нового котла всегда выше КПД (коэффициент полезного действия), следовательно, расход угля меньше.

Котельная п. Зеленогорского работает практически круглый год, за исключением небольшого недельного перерыва на ремонт оборудования. Она подает тепло в учреждения образования и культуры, центральную районную больницу, жилые дома. К отопительному сезону коммунальщики подготовили основательно и пустили тепло в срок.

Так, на котельной находится четыре котла, каждый по своим размерам и параметрам не уступает ни одному другому в нашем районе. По истечении срока эксплуатации их меняют. Обычно в работе задействовано несколько котлов, это напрямую связано с температурой на улице.

Общество
Крапивинский
kuzbassnews.ru
15/10/2017
Общество
Крапивинский
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