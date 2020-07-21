« В Крапивинском и Промышленновском лесничествах Кемеровской области-Кузбасс установлен карантинный фитосанитарный режим по вредителям леса»

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу сообщает, что по результатам проведенного мониторинга мест осуществления заготовок и хранения лесоматериалов на территории Крапивинского участкового лесничества Крапивинского лесничества и Краснинского участкового лесничества Промышленновского лесничества Кемеровской области-Кузбассу выявлен карантинный для Российской Федерации и стран-членов Евразийского экономического союза объект – большой черный еловый усач (Monochamusurussovii (Fischer))/

Большой черный еловый усач - один из наиболее распространенных и опасных технических вредителей древесины хвойных пород. Распространён в хвойных и смешанных лесах. Повреждает сосну, ель, пихту. Заселяет чаще ослабленные, отмирающие и свежесрубленные деревья.

В очагах массового размножения может развиваться без видимых признаков ослабления деревьев. Размножается также на порубочных остатках, ветровале. В случаях несвоевременной вывозки древесины с лесосек, при хранении неокоренных стволов на складах создаются наиболее благоприятные условия для его размножения. Повреждение, наносимое личинками жука, имеет вид глубокой и крупной «червоточины», проникающей в древесину на глубину от 7 до 15 сантиметров. При высокой заселенности древесина становится непригодной для использования. Данный вредитель является потенциальными переносчиками спор грибка Ceratocystisspp.,, который вызывает заболевание под названием синева древесины.

В связи с выявление карантинного вредного организма, приказами Управления от 29.06.2020 № 49 и № 50 в Крапивинском участковом лесничестве Крапивинского лесничества и Краснинском участковом лесничестве Промышленновского лесничества Кемеровской области-Кузбасс установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим.

В соответствии со статьей 21 федерального закона от 21.07.2014 « 206-ФЗ «О карантине растений» вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерны заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим, осуществляется на основании карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для получения дополнительной информации и карантинного сертификата необходимо обращаться по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б, отдел фитосанитарного надзора, тел. 8(3842) 36-15-80 E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru