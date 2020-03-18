В Крапивинском начальник территориального отдела лесничества обвиняется в получении взяток

Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего бывшего начальника территориального отдела одного из лесничеств департамента лесного комплекса Кемеровской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

По версии следствия, в декабре 2018 года обвиняемый получил от двух жителей Крапивинского района взятки в размере 25 и 30 тысяч рублей соответственно за рассмотрение заявлений о предоставлении лесных участков для заготовки древесины. Мужчины занимались заготовкой леса и продавали лесоматериал. Денежные средства взяткодатели перевели на банковскую карту родственника обвиняемого.

Преступная деятельность начальника лесничества выявлена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. После проведения оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы. В ходе предварительного следствия установлено, что заработанные коррупционным путем деньги мужчина потратил на приобретение прицепа для автомобиля. На имущество обвиняемого был наложен арест. В отношении 44- и 45-летнего взяткодателей также были возбуждены уголовные дела, в настоящее время предварительное следствие по ним окончено, дела переданы в суд для рассмотрения по существу.