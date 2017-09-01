В Крапивинском прошла акция "Помоги собраться в школу"

Акция была организована для ребят, нуждающихся в социальной поддержке. В этом году пять будущих первоклассников Крапивинского в течение месяца прошли курсы подготовки к предстоящему учебному году.

Занятия по программе «На пороге школы» с ребятами проводила ветеран педагогического труда Людмила Егорова.

Завершающим этапом акции стало посещение ребятами Крапивинского районного краеведческого музея, где Елена Тарасова, заведующая отделом научно-исследовательской работы, провела интересную экскурсию по музею и мастер-класс по изготовлению книжных закладок. А Светлана Исапова и Ирина Салтымакова, представители Крапивинского районного местного отделения партии «Единая Россия», поздравили детей с наступающим учебным годом и подарили наборы канцелярских принадлежностей. Всего было подарено 15 наборов, ещё 6 было передано детям из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.