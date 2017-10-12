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В Крапивинском районе депутата лишили полномочий за сокрытие доходов

В Крапивинском районе по требованию прокурора прекращены полномочия депутата за предоставление недостоверных сведений о доходах.

Депутат городского поселения указал в декларации недостоверные сведения об отсутствии у него в собственности и пользовании недвижимого имущества. Вместе с тем, он имел в долевой собственности квартиру в г. Кемерово и жил в ней.

Крапивинский районный суд в октябре рассмотрел заявление прокурора и признал бездействие Совета народных депутатов незаконным и досрочно прекратил полномочия депутата в связи с предоставлением неполных и недостоверных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Решение не вступило в законную силу.

Политика
Топ
Крапивинский
kuzbassnews.ru
12/10/2017
Политика
Топ
Крапивинский
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