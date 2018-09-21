В Крапивинском районе досрочно сняты полномочия депутата

В апреле 2018 года заведующая детским садом была осуждена за присвоение 90 тысяч рублей, выделенных для нужд детского сада. Одновременно женщина являлась депутатом Совета народных депутатов сельского поселения.

Несмотря на приговор суда, депутат продолжала принимать участие в заседаниях Совета и принятии решений представительным органом местного самоуправления. Полномочия с депутата досрочно сняты не были.

Поскольку наличие вступившего в законную силу приговора суда, вынесенного в отношении лица, являющегося депутатом, исключает возможность осуществления депутатских полномочий и является безусловным основанием для их прекращения, прокурор района в мае 2018 внес в Совет народных депутатов представление и потребовал досрочно прекратить полномочия депутата.

В июне 2018 года полномочия были сняты.

Кроме того, наличие судимости запрещает работать в сфере образования. Однако спустя месяц после вступления приговора в законную силу заведующая продолжала работать.

Прокурор района внес руководителю Управления образования Крапивинского муниципального района представление, после рассмотрения которого, с заведующей детским садом трудовой договор.

Кроме того, в августе 2018 года суд удовлетворил исковое заявление прокурора Крапивинского района о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба, 90 тысяч рублей будут возвращены в фонд детского сада.