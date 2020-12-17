В Крапивинском районе Кемеровской области - Кузбасса выявлено нарушение земельного законодательства Российской Федерации

В Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу поступила информация из Ленинск-Кузнецкого отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбасса о нарушении юридическим лицом - ООО «Агропромышленная компания «Хутор» земельного законодательства на земельном участке сельскохозяйственного назначения, общей площадью 7524 кв.м., расположенном в Крапивинском районе Кемеровской области - Кузбасса.

В ходе рассмотрения информации установлено, что в результате не использования ООО «Агропромышленная компания «Хутор» (арендатором данного земельного участка) земельного участка для сельскохозяйственного производства, участок зарос сорной, древесной и кустарниковой растительностью. Данный факт свидетельствует о невыполнении землепользователем земельного участка установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от процессов негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, приводя к изменению функций почвы как элемента природной среды, количественному и качественному ухудшению её свойств, снижению природохозяйственной значимости земель, препятствуя использованию их для сельскохозяйственного производства и ухудшая экологическую обстановку на нарушенном участке и прилегающих территориях, что противоречит требованиям действующего земельного законодательства Российской Федерации. Наличие сухой плотной травяной растительности прошлых лет является источником повышенной угрозы возникновения возгораний в пожароопасный период.