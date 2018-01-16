В Крапивинском районе после ремонта открылась Шевёлевская средняя школа

Школа закрылась на капитальный ремонт в июле 2017 года. За полгода бригада строителей демонтировала инженерные сети, строительные конструкции, электропроводку в соответствии со всеми современными нормами, осуществила косметический ремонт помещения. На средства из местного бюджета были приобретены школьная мебель и жалюзи.

С 15 января ученики приступили к учёбе.

Впереди вторая часть капитального ремонта, в ходе которой будет отремонтирован спортивный зал, актовый зал, расширен пищеблок, пристроены два кабинета. Проект реконструкции оставшейся части здания сейчас находится на экспертизе, к ремонтным работам приступят примерно в начале апреля. Сдать школу полностью планируют к началу следующего учебного года.