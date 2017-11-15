В Крапивинском районе прошла традиционная экологическая акция

Уже несколько лет подряд 12 ноября по инициативе Союза охраны птиц России в стране отмечают Синичкин день.
Этот праздник помогает формированию у будущего поколения экологической культуры, привития любви к природе, интереса к знаниям о флоре и фауне Кузбасса. В День встречи зимующих птиц люди, которым небезразлична судьба синиц и других зимующих птиц, заготавливают для наших крылатых друзей кормушки на зиму, которые помогут пережить им тяжёлые времена.
И в преддверии этого дня 11 ноября на всех территориях Крапивинского района специалистами молодёжного центра «Лидер» было размещено и заполнено угощениями более 60 птичьих «столовых», сообщает пресс-служба администрации района.
Акция прошла под лозунгом «И помните: то, что никогда не выйдет из моды – это доброта и забота о братьях наших меньших».
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