В Крапивинском районе состязались мастера машинного доения коров

Loading...
Первое место заняла Любовь Киргизова (колхоз «Заря», Ленинск-Кузнецкий район), на втором месте – Валерия Гапоненко (СХО «Заречье», Кемеровский район) и «бронза» у Натальи Мельниковой (ООО «Губерния» Топкинский район).
В номинации «За высокие производственные показатели» победила Оксана Шевченко (ООО «Юргинский Аграрий») с показателем более 7 тыс. кг на корову в год.
В номинации «Ветеран машинного доения» победила Галина Тарханова (Тяжинский район, ИП Глава КФХ Росликов С.В.). Женщина посвятила профессии свыше 30 лет.
Победитель регионального конкурса примет участие во Всероссийском конкурсе с 23 по 26 августа в Республике Башкортостан.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кемерове произошел пожар в производственном здании на улице Белогорской. Фотографии с места...
|
На этой неделе синоптики прогнозируют в Кемеровской области тёплую летнюю погоду. Температура...
|
В Новокузнецке синоптики прогнозируют жаркую погоду, сообщает информационно-аналитическое издание...
|
Вопиющий инцидент произошёл в Березовском между Советской и Таежной улицей в минувшее воскресенье....