В Крапивинском районе состязались мастера машинного доения коров

В Кемерове произошел пожар в производственном здании В Кемерове произошел пожар в производственном здании на улице Белогорской. Фотографии с места...

В Кузбассе прогнозируют жару до 38 градусов На этой неделе синоптики прогнозируют в Кемеровской области тёплую летнюю погоду. Температура...

В Новокузнецк на неделю вернулась жаркая погода В Новокузнецке синоптики прогнозируют жаркую погоду, сообщает информационно-аналитическое издание...