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В Крапивинском районе состязались мастера машинного доения коров

Первое место заняла Любовь Киргизова (колхоз «Заря», Ленинск-Кузнецкий район), на втором месте – Валерия Гапоненко (СХО «Заречье», Кемеровский район) и «бронза» у Натальи Мельниковой (ООО «Губерния» Топкинский район).
В номинации «За высокие производственные показатели» победила Оксана Шевченко (ООО «Юргинский Аграрий») с показателем более 7 тыс. кг на корову в год.
В номинации «Ветеран машинного доения» победила Галина Тарханова (Тяжинский район, ИП Глава КФХ Росликов С.В.). Женщина посвятила профессии свыше 30 лет.
Победитель регионального конкурса примет участие во Всероссийском конкурсе с 23 по 26 августа в Республике Башкортостан.

Экономика
Кемерово
Крапивинский
Ленинск-Кузнецкий
Топки
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/07/2019
Экономика
Кемерово
Крапивинский
Ленинск-Кузнецкий
Топки
Тяжин
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