В Крапивинском районе спасатели помогли рыбакам, которых несло на катере по реке

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Патрулируя реку Томь в Крапивинском районе, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, услышали крики о помощи. Вдалеке им удалось разглядеть катер.
Добравшись до моторной лодки с двумя рыбаками, инспекторы выяснили, что на судне произошла поломка и катер несло вниз по течению.
Потерпевшие перебрались в катер спасателей, после чего катер был отбуксирован к месту стоянки автомобиля рыбаков.
25/10/2017
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