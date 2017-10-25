В Крапивинском районе спасатели помогли рыбакам, которых несло на катере по реке

Патрулируя реку Томь в Крапивинском районе, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, услышали крики о помощи. Вдалеке им удалось разглядеть катер.

Добравшись до моторной лодки с двумя рыбаками, инспекторы выяснили, что на судне произошла поломка и катер несло вниз по течению.

Потерпевшие перебрались в катер спасателей, после чего катер был отбуксирован к месту стоянки автомобиля рыбаков.