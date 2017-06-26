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В Крапивинском районе женщина выбросила новорожденного в мусорный бак

В мае 2017 года в Крапивинском районе 32-летняя женщина родила ребенка в домашних условиях. Она не наблюдала беременность у врачей и не стала обращаться за медицинской помощью во время родов. После рождения младенца, она завернула малыша в пакет и выбросила в мусорный бак.

Вскоре после самостоятельного родоразрешения у дамы начались осложнения и она обратилась в больницу, рассказав врачам, что у нее случился выкидыш.

Медики передали информацию о пациентке передали в полицию. В ходе осмотра контейнера тело новорожденного обнаружено. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок родился живым, доношенным, а причиной смерти стало переохлаждение организма.  

Выяснилось, что женщина воспитывает двух малолетних детей, в отношении годовалого ребенка она лишена родительских прав. Семья состоит на учете как малообеспеченная. В рамках расследования уголовного дела женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

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kuzbassnews.ru
26/06/2017
Происшествия
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Новости Кузбасса

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