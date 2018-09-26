В Крапивинском раздали овощные наборы

Уже в 18-ый получают овощные наборы жители Крапивинского района. В набор входят все необходимые овощи: 50 кг картофеля, 10 кг свёклы, 10 кг капусты и 10 кг моркови.

Участниками акции по традиции стали инвалиды-колясочники и лежачие больные, члены семей военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении, а также пострадавшие от стихийного бедствия.

Овощные наборы, предоставленные колхозом «Вишневский» (Беловский район), получили 57 жителей Крапивинского района.