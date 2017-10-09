В Крапивинской центральной библиотеке прошла благотворительная акция

Благотворительная акция, приуроченная ко Дню уважения старшего поколения, «Правовое поле пенсионера», проходит в районе ежегодно. Традиционно акция проводилась с целью предоставить гражданам пенсионного и предпенсионного возраста социально-правовую помощь бесплатно и комплексно в одном месте.

Представители управлений Пенсионного фонда, социальной защиты населения, общественный помощник уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по Крапивинскому району, председатель Совета ветеранов и Совета старейшин, а также врач-диетолог и представитель компании по продвижению красоты и здоровья ответили пенсионерам на все интересующие их вопросы.

Необходимые консультации в этот день получили 15 пенсионеров.

Также с 1 по 10 октября библиотека будет бесплатно предоставлять пенсионерам ряд сервисных услуг, таких как ксерокопирование, сканирование, распечатка и т.д.