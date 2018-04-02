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В Красноярске прошел Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального Округа по смешанному боевому единоборству ММА


В состав сборной Кузбасса вошли три воспитанника Тяжинской детско-юношеской спортивной школы – Сергей Казеннов, Андрей Троянов и Максим Царенков под руководством тренера-преподавателя Семёна Валерьевича Никифорова.
По результатам всех поединков детская сборная Кузбасса заняла третье командное место. Личные результаты кузбасских спортсменов: в весовой категории 48 кг III место Сергей Казеннов и Артем Тузовский, в весовой категории 52 кг III место Владислав Сайбель, в весовой категории 70,3 кг I место Руслан Гафоров, в весовой категории 77,1 кг II место Андрей Звягинцев, в весовой категории 84 кг III место Виктор Ровчак.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/04/2018
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

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