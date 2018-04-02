В Красноярске прошел Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального Округа по смешанному боевому единоборству ММА



В состав сборной Кузбасса вошли три воспитанника Тяжинской детско-юношеской спортивной школы – Сергей Казеннов, Андрей Троянов и Максим Царенков под руководством тренера-преподавателя Семёна Валерьевича Никифорова.

По результатам всех поединков детская сборная Кузбасса заняла третье командное место. Личные результаты кузбасских спортсменов: в весовой категории 48 кг III место Сергей Казеннов и Артем Тузовский, в весовой категории 52 кг III место Владислав Сайбель, в весовой категории 70,3 кг I место Руслан Гафоров, в весовой категории 77,1 кг II место Андрей Звягинцев, в весовой категории 84 кг III место Виктор Ровчак.