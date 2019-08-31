В Красноярске прошел массовый забег Красмарафон «Жара»

В школьных столовых Новокузнецка появятся вегетарианские блюда Значительно увеличится ассортимент кондитерских изделий. Также будет новая выпечка, которую...

В Кузбассе маршрутка загорелась во время движения В результате аварии пострадали шесть человек. По предварительным данным, во время движения у...

В Кузбассе во время сбора грибов пропали пенсионер с внуком В Кемеровской области во время сбора грибов пропали пенсионер и его внук. Об этом сообщает пресс-...