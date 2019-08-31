В Красноярске прошел массовый забег Красмарафон «Жара»

Трасса длиною 21,1 км по центральным улицам города в один круг, комфортный стартовый городок, футболки для всех участников и эксклюзивная медаль на финише – все это сделало «Жару» самым запоминающимся событием лета.
В самом массовом забеге за Уралом приняла участие тренер-преподаватель Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Марина Николаевна Алексеева. На дистанции 21,1 км она заняла 13 место с результатом 2 часа 7 минут 55 секунд.
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