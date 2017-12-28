В Красноярске состоялось открытое первенство по Бразильскому джиу-джитсу (грэпплинг)

Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Семена Валерьевича Никифорова.
В возрастной категории 8-9 лет Тимур Плохих занял первое место, а Андрей Поликарпов – третье место. В возрастной категории 10-11 лет Роман Давлятов завоевал первое место, Никита Трофимов – на втором месте. В возрастной категории 16-17 лет Константин Новиков вышел на второе место.
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