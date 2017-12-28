В Красноярске состоялось открытое первенство по Бразильскому джиу-джитсу (грэпплинг)

Дерзкое ограбление кассы магазина в Кузбассе попало на видео В Ленинске-Кузнецком местные жители преградили путь 27-летнему ранее судимому за разбой и кражу...

В новокузнецкой больнице сделали капремонт хирургического отделения В Новокузнецке в Первой городской больнице отремонтировали хирургическое отделение.

Жительница Кемеровской области, укусившая полицейского, пойдет под суд Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по...