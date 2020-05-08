В «Крыльях» вылечили и выпустили в природу чибиса

1 мая в Центр реабилитации диких животных «Крылья» местные жители принесли довольно необычную птичку. Специалистами заповедника было установлено, что новый пернатый гость «Крыльев» - достаточно распространенный в наших краях чибис. Так почему же тогда мы написали «необычная»? А все потому, что за 5 лет работы Центра подобная птица поступила к нам впервые.

К счастью, при тщательном осмотре никаких сильных повреждений у чибиса обнаружено не было. После того, как птица отдохнула и поела, было принято решение выпустить ее в природу, дабы не нанести сильный стресс излишне долгим содержанием, что и было сделано через несколько дней.