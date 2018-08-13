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В Куртуково произошел дорожный конфликт с участием трактора

В дежурную часть полиции Новокузнецкого района обратился 43-летний мужчина, который сообщил о том, что на него наехал водитель автомобиля «Ауди».

К моменту прибытия полицейских к разбирательствам между водителем и пешеходом присоединились родственники автомобилиста. Один из них, за рулем трактора, сначала попытался наехать на заявителя, а затем протаранил ворота его дома и гаража, повредив при этом находившееся внутри имущество, в том числе микроавтобус. Предварительная сумма причиненного потерпевшему материального ущерба составила около 1 000 000 рублей.

Сотрудники ГИБДД составили протоколы - в отношении 18-летнего водителя «Ауди» по факту невыполнения обязанностей в связи с ДТП, в отношении пешехода по факту нарушения ПДД пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшим создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Отделом дознания ОМВД России по Новокузнецкому району решается вопрос о возбуждении в отношении водителя трактора уголовных дел по признакам угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью» и умышленного уничтожения или повреждения имущества.

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kuzbassnews.ru
13/08/2018
Происшествия
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