В Кузбасс 559 партий подкарантинной продукции ввезено с нарушением законодательства

В 2022 году при проведении мониторинга информационной системы «Аргус-Фито» инспекторами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора установлено 152 нарушений законодательства в сфере карантина растений.

Хозяйствующие субъекты Кемеровской области-Кузбасса при поступлении подкарантинной продукции в сопровождении карантинных в их адрес, не осуществляли гашение карантинных сертификатов во ФГИС «Аргус – Фито».

С нарушением законодательства в область ввезено 559 партий подкарантинной продукции, из 16 регионов РФ, чаще из Алтайского и Приморского краёв, Иркутской, Свердловской, Нижегородской областей.

В основном это:

- пиломатериал партий 408;

- семена и посадочный материал 36;

- зерновая продукция (отруби, корма) 74 и др.

Специалистами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля проведены контрольно (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами. По результатам оценки соблюдения хозяйствующими субъектами обязательных требований объявлено 152 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Специалисты Управления информируют, что при получении подкарантинной продукции в сопровождении карантинного сертификата необходимо осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции. Карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в ФГИС «Аргус – Фито» собственником подкарантинной продукции или уполномоченным им лицом сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции (п. 8 ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений).

Для получения консультации по вопросу соблюдения законодательства необходимо обратиться к специалистам отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора в Кузбассе по телефонам в: г. Кемерово 8 (3842)36-15- 80, г. Белово 8(38452)2-09-69, г. Новокузнецк 8 (3843)99-40- 52, г. Мариинск 8(38443)5-15-77.