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В Кузбасс надвигаются морозы

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, 20 ноября на территории Кузбасса ожидается  понижение температуры до -18, -23, по югу региона — до -8, -13. Ветер северо-западный 2-7 м/с, усиление до 12 м/с. Местами небольшой снег.

21 ноября дневные температуры составят -17, -23 градусов, в отдельных районах до  -27 градусов. Ночью ожидается -22, -27, в отдаленных населенных пунктах -30, -35. Ветер северный 2-7 м/с с порывами до 12 м/с. Снег.
22 ноября ожидается температура воздуха -20, -25, местами до -30 градусов. Ночью -22, -27, местами  -30, -35. Ветер северный 2-7 м/с. Слабый снег.
При таких температурах школьники могут не посещать школьные занятия:

-27 градусов - учащиеся 1-4-х классов;
-30 градусов — учащиеся 1-6-х классов;
-32 градуса  — учащиеся 1-8-х классов;
-36 градусов — для учащиеся 1-11-х классов.

 

 

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
19/11/2019
Общество
Новости Кузбасса

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