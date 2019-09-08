В КУзбасс поступили новые школьные автобусы и машины скорой помощи

Соответствующее распоряжение от 3 сентября 2019 года опубликовано на сайте Правительства России.
В областном департаменте образования и науки подтвердили, что в регион поступит 33 школьных автобуса.
За последние три года кузбасский автопарк оснащен 172 единицами нового школьного транспорта.
По линии здравоохранения до конца года в Кузбасс поступит 16 автомобилей скорой медицинской помощи. Из них 14 машин класса B, оснащенных полным комплектом необходимого медицинского оборудования и два автомобиля класса C (реанимобиль).
Фото: пресс-служба АКО
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В ночь на 7 сентября в Ленинск-Кузнецком в одном из ночных клубов произошла массовая драка,...
|
8 сентября в Кузбассе стартовал Единый день голосования. Выборы в Совет народных депутатов и в...
|
Собеседник уточнил, что в Кемерове в ближайшее время будет установлено четыре новых павильона – два...
|
В Новокузнецке 6 сентября состоялся первый матч местного «Металлурга» в новом сезоне Высшей...