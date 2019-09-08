В КУзбасс поступили новые школьные автобусы и машины скорой помощи

В ночном клубе Кузбасса массовую драку остановили стрельбой В ночь на 7 сентября в Ленинск-Кузнецком в одном из ночных клубов произошла массовая драка,...

В Кузбассе стартовал Единый день голосования 8 сентября в Кузбассе стартовал Единый день голосования. Выборы в Совет народных депутатов и в...

Новые остановки появятся в Кемерове в рамках нацпроекта Собеседник уточнил, что в Кемерове в ближайшее время будет установлено четыре новых павильона – два...