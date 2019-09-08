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В КУзбасс поступили новые школьные автобусы и машины скорой помощи

Соответствующее распоряжение от 3 сентября 2019 года опубликовано на сайте Правительства России.

В областном департаменте образования и науки подтвердили, что в регион поступит 33 школьных автобуса.

За последние три года кузбасский автопарк оснащен 172 единицами нового школьного транспорта.

По линии здравоохранения до конца года в Кузбасс поступит 16 автомобилей скорой медицинской помощи. Из них 14 машин класса B, оснащенных полным комплектом необходимого медицинского оборудования и два автомобиля класса C (реанимобиль).

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
08/09/2019
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Новости Кузбасса

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