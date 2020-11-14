В Кузбасс поступило дополнительное медоборудование для помощи пациентам с коронавирусом

Приобретено почти 500 концентраторов кислорода и 2 тысячи пульсоксиметров. Из резервного фонда Правительства Кузбасса на эти цели выделено около 40 млн рублей.

На покупку пульсоксиметров для измерения концентрации кислорода в крови (сатурации) направлено 6,2 млн рублей. 1 тысяча приборов уже распределили по медицинским организациям, остальные будут доставлены в область в ближайшее время. Показания прибора важны, чтобы определить, как будут лечить пациента — в стационаре или амбулаторно.

Более 30 млн рублей выделено на закупку 461 концентратора кислорода для медицинских организаций. Это позволит дополнительно обеспечить кислородом 707 пациентов с дыхательной недостаточностью (часть аппаратов могут подавать кислород сразу двум больным). В регион уже поступили 77 установок, еще 61 аппарат ожидают сегодня, 13 ноября. В первую очередь их направят в отделения, перепрофилированные для лечения пациентов с пневмониями и коронавирусной инфекцией — в Прокопьевск, Междуреченск, Гурьевск, Киселевск, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово. До конца месяца будет доставлено еще 323 концентратора.