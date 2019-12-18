В Кузбасс прибыла делегация Посольства Республики Индия в РФ

В состав делегации вошли заместитель главы миссии Биная Шриканта Прадхан, заместитель руководителя торгово-экономического отдела Джордж Томас.

В областной администрации с членами делегации встретилась заместитель губернатора Ольга Турбаба.

Как отметила Ольга Турбаба, Индия для Кузбасса является давним и надежным партнером. Одним из направлений взаимодействия является торгово-экономическое сотрудничество. Традиционно из Кемеровской области в Индию экспортируется продукция угольной и металлургической промышленности. Импорт из Индии в Кузбасс представлен поставками пластмасс и изделий из них, продукции машиностроения, изделий из черного металла, текстильных изделий.

«Увеличившийся за последние 5 лет в 2,5 раза объем внешнеторгового оборота Кемеровской области и Индии свидетельствует о росте взаимного интереса сторон к дальнейшему развитию торгово-экономических связей», – подчеркнула замгубернатора.

Фото: пресс-служба АКО