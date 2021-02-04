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В Кузбасс вновь прилетели суточные цыплята

В конце января 2021 года на территорию Кемеровской области поступила очередная партия суточных цыплят породы «Lohmann lsl classic»в количестве 34160 штук, птица следовала из Испании авиатранспортом, цыплята прилетели в международный аэропорт имени А.А. Леонова г. Кемерово, далее специализированным автотранспортом доставлены на одно из крупнейших племенных птицеводческих предприятий Кемеровской области - ООО ППФ «Снежинская», для воспроизводства и формирования родительского стада.

Немецкая компания «ЛОМАНН ТИРЦУХТ» является постоянным и надежным партнером птицефабрики «Снежинская», Беловского района, по поставке суточных цыплят. Первую партию суточных цыплят здесь встречали еще в 2005 году.

На предприятии контроль за ввозом суточного поголовья цыплят осуществляется сотрудниками отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу совместно с субъектовой ветеринарной службой. Ввоз цыплят осуществлялся в соответствии с ветеринарными требованиями Таможенного Союза.

Не смотря на прохладную погоду в Кузбассе цыплята доехали в пункт назначения в целостности и сохранности. После оформления документов и осмотра молодняка птицы все прибывшее поголовье поставлено на карантин, который продлится в течении 30 дней с проведением комплекса ветеринарно — санитарных и противоэпизоотических мероприятий в соответствии с Едиными ветеринарными (ветеринарно — санитарными) требованиями, предъявленными к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору).

Общество
kuzbassnews.ru
04/02/2021
Общество
Новости Кузбасса

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