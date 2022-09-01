В Кузбассе 1 сентября открылись три новые школы

В День знаний в Кузбассе открылись три новые школы — две в Центральном районе Кемерова и одна — в Анжеро-Судженске. Учебные заведения построены в рамках нацпроекта «Образование».

Школа №5 на проспекте Притомском в микрорайоне 7б Кемерова рассчитана на 1225 человек. Учебный комплекс состоит из трех блоков с разной этажностью. Площадь школы 6,5 тысяч кв. м — это позволяет просторно разместить учебные классы, универсальный спортивный блок, кружковые помещения. Предусмотрен актовый зал, просторная столовая, холлы, в которых организованы различные активности для детей.

Также в Кемерове открылся второй корпус школы №45 в микрорайоне 15А, рассчитанный на 1050 мест. Всего в двух корпусах будут учиться 1742 человека. В школе будут организованы инженерные классы с углубленным изучением физики, химии, информатики, черчения и технологии.

В школе №45 будут проводиться занятия по графическому дизайну, инфографике, электромеханике, программированию, робототехнике, конструированию космических аппаратов, космической метеорологии, геоинформатике и дистанционному зондированию земли.

В микрорайоне «Восточный» Анжеро-Судженска открылась самая большая школа КуZбасса: ее площадь — 17,5 тысяч кв. м. Она рассчитана на тысячу мест. Для ребят оборудованы профильные инженерно-технические и медико-биологические классы, просторные кабинеты робототехники и музыки, мастерские. Также в школе открылся первый в городе кадетский класс.

Площади школы позволили отвести значительную часть одного из этажей под кабинеты иностранного языка — классы будут делиться на подгруппы, а на занятия по робототехнике и информатике можно объединять несколько классов — для этого создано пространство коворкинга с трансформируемыми столами. Во всех кабинетах установлено мультимедийное оборудование. Также в школе есть три спортзала, во дворе — стадион.

Планируется, что здесь будут проходить слеты, летние и зимние школы, конференции, семинары и общественные городские мероприятия.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса