В Кузбассе 14,7 тысяч медиков получают досрочную пенсию

В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. ОПФР по Кемеровской области напоминает, что согласно новому закону, в числе прочих льготных категорий, медицинские работники имеют право на пенсию ранее достижения общеустановленного возраста. Вместе с тем, с 1 января 2019 года для них изменились сроки выхода на пенсию. Закон предусматривает поэтапное более позднее назначение пенсии от года приобретения требуемой выслуги до 5 лет.

Требования к стажу лечебной деятельности остались прежними, т.е. 25 лет работы в сельской местности или 30 лет в городе, поселках городского типа и сельской местности. Для медиков, которые приобретут необходимый стаж в 2019 и 2020 годах, законом предусмотрено оформление пенсии на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Например, если право на пенсию возникнет в январе 2019 года, пенсию назначат в июле 2019 года. Если право возникнет в октябре 2020 года, пенсию можно будет получить в апреле 2022 года.

Нужно помнить, что право на пенсионные льготы предоставляется лишь тем лицам, которые работают в учреждениях здравоохранения и занимают должности, предусмотренные Списками должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии в связи с лечебной и иной деятельностью, которые утверждены постановлениями Правительства РФ.

В стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение, включается работа в учреждениях здравоохранения, санитарно-эпидемиологических учреждениях всех форм собственности. Важно отметить, что периоды работы медицинских работников в организациях, имевших иную организационно-правовую форму, отличную от учреждения (предприятие) не учитываются в стаж работы, дающей право на досрочный выход на пенсию.

Также в стаж засчитывается работа на станциях скорой медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи и станциях переливания крови.

Периоды работы в учреждениях здравоохранения подсчитываются календарно. Вместе с тем, действующее законодательство предусматривает льготный порядок исчисления при наличии «смешанного» стажа (работа на селе и в городах), а также работы оперирующими врачами-специалистами и операционными медицинскими сестрами, врачами-анестезиологами-реаниматологами и др. категориям.

В Кемеровской области насчитывается 858 тысяч пенсионеров. Из них 269992 получают досрочные пенсии лица, проработавшие на работах с тяжелыми (вредными) условиями труда, педагогические работники, летчики и др. категории. Среди них 14665 человек получают досрочную пенсию в связи с лечебной деятельностью.