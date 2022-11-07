В Кузбассе 24-летняя внучка оформила на свою бабушку кредит, похитив у неё за два месяца около 60 тысяч рублей

Как рассказали корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, идею оформить виртуальную кредитную карту на 67-летнюю бабушку внучке подсказала реклама компании «МТС-банк», отобразившаяся после проведения платежа за телефон, также приобретённый в кредит на имя бабушки.

Цепочка событий, которая в итоге привела к совершению кражи с банковского счёта, началась с поломки мобильного телефона у 24-летней жительницы Мариинска. В связи с тем, что девушке отказывали в оформлении кредитов, приобрести новый телефон в кредит внучка попросила свою бабушку, с которой у неё были близкие и доверительные отношения. При этом внучка обязалась сама вносить платежи по кредиту. В конце ноября 2021 года в местном торговом центре они оформили кредитный договор, настроив для платежей приложение МТС Банка, «привязав» к банковскому счёту бабушки телефонный номер внучки.

Через несколько дней внучка решила заранее положить сумму первого платежа по кредиту на открытый в банке счёт. И после зачисления средств на экране телефона появилась реклама с предложением по оформлению виртуальной кредитной карты. В связи с предстоящими новогодними праздниками обвиняемую заинтересовало это предложение, и она активировала команду «Оформить», запустив процесс оформления виртуальной карты. После оформления и открытия карты она увидела лимит в 70 тысяч рублей, которые в течение последующих двух месяцев тратила на различные потребительские нужды. При этом деньги на кредитную карту не возвращала, и с апреля 2022 года её бабушке стали поступать звонки из банка о непогашении платежей по кредиту. Потерпевшая об оформленной кредитной карте не её имя вначале ничего не знала, поэтому решила, что претензии банка касаются кредита за телефон. Однако внучка уверяла бабушку, что вносит платежи своевременно. Через некоторое время в результате продолжающихся звонков из банка потерпевшая выяснила, что на её имя оформлена кредитная карта, с которой осуществлялись финансовые операции. Так как внучка сказала, что о кредитной карте ничего не знает, потерпевшая решила, что карта каким-то образом оказалось оформленной мошенниками, и обратилась с заявлением в полицию. И только сотрудникам уголовного розыска внучка призналась, что втайне от бабушки оформила на её имя кредитную карту, похитив около 60 тысяч рублей.

На днях девушка предстала перед судом, полностью признав вину и ещё до поступления уголовного дела в суд возместив ущерб потерпевшей, попросив у неё прощения за содеянное.

Потерпевшая в судебном заседании сообщила, что причинённый ущерб ей полностью возмещён, она простила подсудимую и просила суд по возможности прекратить уголовное дело.

Мариинский городской суд Кемеровской области, признав подсудимую виновной в совершении кражи с банковского счёта, учитывая отсутствие отягчающих и наличие совокупности смягчающих обстоятельств, назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Но, принимая во внимание положения части шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд посчитал возможным изменить категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, что дало возможность прекратить в отношении подсудимой уголовное дело в связи с примирением с потерпевшей.

Приговор не был обжалован и в День народного единства вступил в законную силу.