В Кузбассе 24-летняя жительница Мариинска осуждена за мошенничество при получении пособия по безработице
За хищение денежных средств при получении пособия по безработице путём предоставления заведомо ложных сведений 24-летней жительнице Мариинска придётся отбыть наказание в виде 100 часов обязательных работ.
Ранее мы рассказывали об удовлетворении Мариинским городским судом Кемеровской области исковых требований местного Центра занятости населения к семи жителям Мариинска на сумму более 500 тысяч рублей, которые ими были получены из бюджета Кузбасса обманным путём.
Сегодня, 23 июля 2021 года, в отношении одной из фигуранток описываемых ранее событий вступил в законную силу обвинительный приговор мирового судьи судебного участка № 2 Мариинского городского судебного района.
Мировым судьёй было установлено, что 24-летняя жительница Мариинска, являясь студенткой местного техникума очной формы обучения и находясь в академическом отпуске, решила встать на учёт в качестве безработной для получения пособий. Для этого она в конце апреля 2020 года на портале Госуслуг заполнила соответствующее заявление, предварительно ознакомившись с основными положениями Закона «О занятости населения в Российской Федерации», в том числе о том, что безработными не могут быть признаны граждане, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях. Подтвердив, что отсутствуют препятствия для постановки её на учёт, она заполнила заявление и направила его на рассмотрение, предоставив заведомо ложные сведения.
Через некоторое время ей был присвоен статус безработной, после чего в течение пяти месяцев она незаконно получила пособие по безработице в размере более 50 тысяч рублей.
Обман был выявлен в результате межведомственной сверки, проводимой Центром занятости населения в целях установления подобных фактов либо отсутствия таковых.
В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном обвинении признала полностью и заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
При назначении наказания суд принял во внимание отсутствие отягчающих обстоятельств и наличие таких смягчающих обстоятельств, как признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления и мнение представителя потерпевшего (Центра занятости населения), которая не настаивала на строгом наказании.
В результате приговором мирового судьи судебного участка № 2 Мариинского городского судебного района мошеннице назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.
Отметим, что обязательные работы заключаются в выполнении осуждёнными в свободное от основной работы или учёбы время бесплатных общественно полезных работ. Виды обязательных работ и объект, на котором будет отбывать наказание осуждённая, определяются органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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